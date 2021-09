Germania-Ue: ministro Finanze Scholz rimane vago su riforma Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, rimane vago sulla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, commentando l'incontro che Scholz, candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, ha avuto oggi con il presidente francese, Emmanuel Macron, all'Eliseo. Al termine dei colloqui, riferisce il quotidiano, il ministro delle Finanze tedesco ha dichiarato “in maniera evasiva” che, durante la crisi del coronavirus, si è osservato come le norme dell'Ue in materia di bilancio consentano già “una flessibilità molto grande”. Al riguardo, Scholz ha ricordato l'istituzione del Fondo europeo per la ricostruzione, con la comunitarizzazione del debito degli Stati membri. Come nota “Handelsblatt”, in Francia ci si aspetta che Scholz, se nominato cancelliere, abbia una maggiore comprensione per una gestione più flessibile del Patto di stabilità e crescita. In tale prospettiva, si ipotizza che Macron possa imprimere una spinta più decisa alla riforma dei parametri di Maastricht dopo le elezioni del Bundestag. (Geb)