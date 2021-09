Germania: Scholz, Nato e cooperazione con Usa condizioni per formare governo con SpD

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno della Germania nella Nato e una cooperazione positiva tra il Paese e gli Stati Uniti sono le condizioni per formare un governo federale con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre. “Chiunque vuole la responsabilità del governo in Germania deve essere chiaro al riguardo”. È quanto dichiarato dal candidato cancelliere della SpD Olaf Scholz, ministro delle Finanze tedesco, al termine dell'incontro che ha avuto oggi con il presidente francese, Emmanuel Macron, all'Eliseo. Scholz ha poi evidenziato come la Germania, essendo lo Stato membro più popoloso e la principale potenza economica dell'Ue, debba essere coinvolta nella politica di sicurezza europea. Al riguardo, il ministro delle Finanze tedesco ha affermato: “Non possiamo metterci da una parte e commentare gli eventi politici”. (Geb)