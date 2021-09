Etiopia: Ua, in arrivo 108mila dosi di vaccino Johnson & Johnson (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo con Johnson & Johnson è stato reso possibile attraverso una linea di credito da 2 miliardi di dollari fornita dalla African Export-Import Bank (Afreximbank), che sono anche i consulenti finanziari e per le transazioni, i garanti, i consulenti per i pagamenti rateali e gli agenti per i pagamenti. La Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (Uneca) ha fornito supporto tecnico sulle modalità di finanziamento e sull'allineamento dei ministri delle finanze dell'Ua. Il ministro della Salute della Repubblica d'Etiopia, Lia Tadesse, ha accolto con favore l'arrivo dei vaccini e ha dichiarato: "L'acquisto di questi vaccini rafforzerà il nostro programma nazionale di vaccinazione contro il Covid-19". (segue) (Com)