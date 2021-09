Pd: Provenzano, ovunque in campo per uscire da crisi con più diritti e giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Settembre, per me, per noi, è soprattutto questo: le nostre feste, piccole e grandi, da Sud a Nord, l'impegno e la passione della comunità del Partito democratico, che si rinnova e si ritrova anno dopo anno, malgrado tutto". Lo scrive su Facebook Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico. "Quest'anno sono in corso oltre 150 feste de L'Unità, e c'è anche la campagna elettorale. Siamo ovunque in campo, con un'idea precisa per cui batterci: uscire dalla crisi che abbiamo attraversato con più diritti e più giustizia sociale", sottolinea il vicesegretario Pd. "Fare migliaia di chilometri in una manciata di giorni, da Lamezia Terme a Genova, a Modena e Bologna, e ogni sera sempre un po' tornare a casa. Tra le migliaia di volontari, e ogni volta sorprendersi per i volti, le storie e le idee nuove che si incontrano. Tra un tortello e un fritto misto, venuto bene", conclude Provenzano. (Rin)