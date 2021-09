© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti depositano una corona in ricordo dei martiri delle foibe. Roma, piazza Giuliani e Dalmati (ore 16:00) A seguire, incontreranno i cittadini e commercianti del IX municipio: alle 16:30 a viale Ignazio Silone 100; alle 17:30, a Euroma2, ingresso via Paride Stefanini.- Il candidato sindaco di Roma di Azione Carlo Calenda inaugurerà la campagna elettorale di Luigia Luciani e Nicola Bianchi, candidati all'Assemblea capitolina. Roma, viale Partenope angolo via Marcianise (ore 19)- Assemblea degli iscritti e dei candidati di Sinistra italiana alle prossime elezioni amministrative di Roma, nella lista di Sinistra civica ecologista. seguirà cena di sottoscrizione elettorale con Nicola Fratoianni e il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri candidato sindaco di Roma. Roma, Parco Fluviale Lungo il Tevere Via Capoprati 12/A (dalle ore 18:30) (segue) (Rer)