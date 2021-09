Usa: Alabama verso eliminazione linguaggio razzista dalla Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori statali dell'Alabama hanno dato il via all'iter necessario per epurare la carta costituzionale locale da tutte le espressioni considerate razziste. Lo scrive il quotidiano "The Hill", precisando che la commissione legislativa per la riforma della Costituzione si è riunita già la scorsa settimana per apportare modifiche alla carta fondamentale. Il legislatore statale ha votato a maggio per istituire la commissione, formata da dieci membri, che comprende sei parlamentarie altri elementi esterni all'assemblea. Gli elettori dell'Alabama a novembre hanno approvato l'emendamento 4, che ha permesso allo Stato di rimuovere il linguaggio razzista dalla Costituzione. Il legislatore dovrà varare la versione modificata entro il 2022, quindi gli elettori approveranno le modifiche durante le elezioni generali del 2022.(Nys)