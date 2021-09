Vaccino: Confapi incontra sindacati, Casasco, governo assuma presto decisioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’attesa delle decisioni del governo, gli Enti bilaterali costituiti a suo tempo esclusivamente da Confapi Cgil, Cisl e Uil e che hanno già svolto un ruolo importantissimo nel supporto di aziende e lavoratori anche nel corso della pandemia, potranno sostenere gli screening attraverso tamponi, che tuttavia non offrono le stesse garanzie di sicurezza dei vaccini. "Come Confapi - ha aggiunto il presidente - ci auguriamo che, su questi temi, così come su quelli altrettanto importanti quali la riforma degli ammortizzatori e delle politiche attive, si possa trovare la massima convergenza tra tutte le parti sociali nonché tra tutte le altre organizzazioni imprenditoriali alle quali si era rivolta al riguardo nelle scorse settimane". (Com)