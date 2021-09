© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia segue con apprensione gli ultimi accadimenti in Guinea, esprime la ferma condanna di ogni tentativo di sovvertire l’ordine costituzionale con la forza e richiama tutte le parti al dialogo inclusivo per un pronto ripristino della legalità costituzionale. E' quanto si legge in una nota della Farnesina.(Com)