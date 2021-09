Kosovo-Serbia: domani finisce moratoria per rispettive campagne su riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A solo un giorno dalla fine della moratoria di un anno sulle campagne di riconoscimento e dericonoscimento dell'indipendenza del Kosovo, prevista dagli accordi di Washington firmati il 4 settembre 2020 tra Kosovo e Serbia, Pristina e Belgrado si preparano a riprendere il lavoro da una parte per aderire a nuove organizzazioni internazionali dall'altro per far venire meno la legittimazione internazionale del Paese vicino. E' quanto riferisce il quotidiano "Koha" citando alcuni rappresentanti del ministero degli Esteri di Pristina. "I processi di adesione certamente dipendono dalle scadenza delle domande nelle organizzazioni di cui si vuole diventare membri. La natura delicata di questo argomento rende impossibile pubblicare situazioni concrete senza rischiare di danneggiare gli interessi strategici del Paese", fanno sapere dal ministero degli Esteri di Pristina. Secondo quanto scritto nei giorni scorsi dallo stesso quotidiano kosovaro, la sostituzione di Matthew Palmer con Gabriel Escobar come inviato speciale degli Usa per i Balcani non dovrebbe cambiare l'approccio di Washington sulla questione del dialogo tra Kosovo e Serbia. Escobar sostituirà ufficialmente Palmer dal 7 settembre e, secondo "Koha", sarà pronto a collaborare in maniera costruttiva insieme all'inviato speciale dell'Ue Miroslav Lajcak. (segue) (Alt)