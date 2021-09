Balcani: premier albanese Rama, incomprensibile posizione Kosovo su Open Balkans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è entrato in un'area pericolosa rendendo la sua politica interna estera e quella estera interna. Lo ha affermato il primo ministro albanese, Edi Rama, facendo riferimento all'opposizione di Pristina all'iniziativa Open Balkans durante un'intervista all'emittente "Rtk". "Non solo oggi, ma per anni la politica estera è diventata la politica interna", ha fatto notare Rama. Secondo il premier albanese, quello che rimane incomprensibile riguardo Open Balkans è che il Kosovo "è solito battersi per avere un posto al tavolo", mentre nel caso di questa iniziativa "oggi i serbi sono al tavolo e i kosovari stanno scappando". "L'iniziativa Open Balkans non viene negoziata e non è oggetto di confronto: verrà fatta", ha dichiarato Rama. (segue) (Alt)