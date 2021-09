Difesa: Kosovo, completata l'esercitazione Opreh Level 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interoperabilità tra le varie componenti multinazionali della Kosovo Force (Kfor), l'addestramento congiunto, la familiarizzazione e il confronto sulle differenti procedure tecnico-tattiche per il consolidamento delle capacità operative, sono stati gli obiettivi a premessa dell’atto tattico conclusivo che ha avuto luogo presso il sedime dell’ex aeroporto di Dakovica. Al termine dell’addestramento comune delle forze in riserva per i Balcani della Nato, il comandante di Kfor, generale di divisione Franco Federici, ha espresso grande soddisfazione avendo potuto constatare l’ottimo livello di integrazione tra tutte le unità – “il lavoro di squadra e la coesione, sono caratteristiche necessarie per rispondere al meglio al mandato ricevuto dalla Kosovo Force, qualità e valori che i militari italiani, al pari dei colleghi dei Paesi Alleati, hanno saputo esprimere nel più stretto significato del motto "As one we progress"”. Le forze di riserva della Nato sono poste in prontezza operativa per essere tempestivamente rischierate in Kosovo nel caso, attualmente improbabile, che Kfor abbia bisogno di assistenza e forze aggiuntive per garantire il rispetto del mandato ovvero mantenere un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo, come sancito dalla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Kfor è la missione più longeva della Nato e anche la più consistente per numero di militari. L’Italia è attualmente il primo paese contributore della missione e ne detiene il comando per la 12ma volta, ottava consecutiva; dei 3.700 militari impiegati in Kfor, circa 630 sono italiani, con una rappresentanza di personale appartenente a tutte e quattro le Forze Armate. (Com)