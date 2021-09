Usa-Kosovo: Blinken ringrazia premier Kurti per accoglienza profughi dall'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, che ha ringraziato per "la tempestiva e generosa" decisione di accogliere temporaneamente "individui a rischio" dall'Afghanistan. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato. "Il fermo sostegno umanitario offerto dal Kosovo durante l'operazione è una testimonianza della volontà e della capacità del Paese a contribuire alla pace e alla sicurezza globale", scrive la diplomazia Usa. Blinken e Kurti hanno anche passato in rassegna lo stato dei rapporti bilaterali e ribadito il comune impegno a coordinarsi intensamente sulle priorità condivise. (segue) (Nys)