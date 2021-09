Comunità ebraiche: Mattarella, auguri, Rosh Hashanah occasione di bilancio e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricorrenza del Capodanno ebraico "offre l’opportunità di far pervenire i più sentiti auguri della Repubblica agli italiani di fede ebraica e agli ebrei che trascorrono in Italia questi giorni di festa". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione. "Con Rosh Hashanah - prosegue il capo dello Stato - si è invitati al rinnovamento interiore e alla definizione di obiettivi e buoni propositi che accompagnano un nuovo inizio. Un momento di bilancio e di crescita, che chiama ciascuno a essere più profondamente consapevole delle ragioni del vivere insieme e dell’esigenza di costruire - nel rispetto degli ideali cui si ispira la Costituzione Repubblicana - un diffuso senso di cittadinanza inclusiva, pluralista e solidale. Giungano alle comunità ebraiche italiane - conclude Mattarella - i più cordiali auguri per il nuovo anno".(Com)