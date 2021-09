Trasporto aereo: Di Palma (Enac) convoca tavolo tecnico con operatori per verifica e confronto su Green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quasi una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per viaggiare sugli aerei, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), all’esito delle proprie attività istituzionali di controllo, informa in una nota che, ad oggi, l’operatività del settore si è svolta con regolarità e senza particolari criticità. L’Ente ha collaborato con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con il ministero della Salute per la definizione delle Linee guida con l’obiettivo di assicurare innanzitutto la salute pubblica, ma anche l’efficienza e la regolarità delle operazioni del trasporto aereo. In particolare, l’Enac ha diramato note ad hoc rivolte ai gestori aeroportuali e alle compagnie aeree per garantire l’armonizzazione delle azioni intraprese a tutela dei passeggeri nel contesto del trasporto aereo. Tra le indicazioni richieste dall’Enac vi è la doppia verifica del Green pass, sia ai controlli di sicurezza, sia al momento dell’imbarco, al gate per controllare la corrispondenza dei dati del passeggero con la titolarità della certificazione. (segue) (Com)