Milano 2021: Bussolati (Pd), mai visto centrodestra così nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra lombardo è nel caos e non riesce nemmeno a mettersi d'accordo sui monopattini. Un candidato a sindaco che smentisce a stretto giro il presidente della Regione e tutta la Giunta regionale, del suo stesso schieramento, non si era mai visto". Replica così, in una nota, Pietro Bussolati, consigliere regionale del Partito democratico, al candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo. Bernardo, infatti, si è detto contrario alla proposta di legge, avanzata dalla Giunta, di vietare la circolazione ai monopattini elettrici condotti da minori. "Prevedo che, come al solito, il candidato di Salvini domani cambierà ancora idea", conclude la nota. (Com)