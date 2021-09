Italia-Algeria: ambasciatore Pugliese a colloquio con premier Benabderrahmane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciatore d’Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, è stato ricevuto oggi dal primo ministro e ministro delle Finanze algerino, Aimene Benabderrahmane. Lo riferisce in una nota su Facebook l'ambasciata d'Italia ad Algeri. Il cordiale incontro - si legge - si è rivelato un’utile occasione per passare in rassegna i principali temi di interesse comune sul piano dell’economia e della politica internazionale, nel quadro delle eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi. (Ala)