Etiopia: Ua, in arrivo 108mila dosi di vaccino Johnson & Johnson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste consegne, riferisce ancora Avat, fanno parte dello storico contratto di approvvigionamento anticipato del vaccino Covid-19 firmato il 28 marzo 2021 da Avat per l'acquisto di 220 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson a iniezione singola, con la possibilità di ordinare ulteriori 180 milioni di dosi. L'accordo e l'inizio delle consegne segnano per la prima volta che gli Stati membri dell'Unione africana hanno acquistato collettivamente vaccini per salvaguardare la salute della popolazione africana. In totale, i 400 milioni di vaccini acquisiti da Avat sono sufficienti per immunizzare un terzo della popolazione africana. (segue) (Com)