- Nuove chiusure in autunno “non sono escludibili ma dipende da noi. In questo momento i numeri indicano una situazione favorevole del Paese e questo è il frutto” delle vaccinazioni. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, intervenendo a Sky Tg24. “Se la situazione dovesse peggiorare le chiusure non sono escluse a priori”, ha aggiunto. (Rin)