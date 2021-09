© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA 2021- Roberto Gualtieri incontrerà i cittadini di Ostia. Ad accompagnarlo, Mario Falconi, candidato presidente del X Municipio per il centrosinistra. Alle ore 10.00 - Mercato di San Giorgio (Via Gino Bonichi); alle ore 11.30 - Incontro con i cittadini delle case Armellini al Parco Willy Ferrero (P.zza Lorenzo Gasparri 24); alle ore 12.30 - Incontro con la Fondazione ISC Roma Litorale (disabilità, anziani, malattie oncologiche, degenerative e rare), lungomare Duca Degli Abruzzi 24 A; alle ore 16.00 - Incontro con le Associazioni di commercianti e botteghe storiche, Via Rutilio Namaziano 31; alle ore 17.00 - Incontro con Consorzi e ACRU (comitato Falconi-Gualtieri, Viale Capitan Consalvo 26).- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti presentano la lista di Fratelli d’Italia. Roma, Piazza Kennedy 16 fronte Palazzo dei Congressi (ore 11.30) (segue) (Rer)