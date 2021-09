© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Digital Riser Report 2021, "l'Italia è al secondo posto nell'indice di miglioramento della competitività digitale tra i paesi del G7". Lo si legge in un tweet del dipartimento per la Trasformazione digitale che segnale pure come nel report venga "anche espressamente menzionato il progetto 'Repubblica digitale'". (Rin)