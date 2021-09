Roma 2021: Gualtieri, bene Cgil, Cisl e Uil su patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ha bisogno di un nuovo modello sociale ed economico, basato sulla partecipazione, l'inclusione e la crescita, per combattere tre grandi criticità: il lavoro precario e di bassa qualità, l'incapacità di attrarre investimenti e le disparità di reddito e di livelli occupazionali. Condivido in pieno l'idea di un Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile della Capitale rilanciata da Cgil, Cisl e Uil". Così in una nota Roberto Gualtieri, candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra. "È un'idea che abbiamo messo al centro del nostro programma partecipato, convinti che la rinascita di Roma, della sua economia e del suo tessuto sociale debba passare necessariamente dall'inclusione sistematica, responsabile e trasparente delle parti sociali nel governo della città". (segue) (Com)