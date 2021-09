Roma 2021: Gualtieri, bene Cgil, Cisl e Uil su patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo promuovere una grande stagione di concertazione territoriale- continua Gualtieri-, a partire da quattro assi fondamentali per il rilancio di Roma: la fornitura di servizi pubblici e la governance delle aziende partecipate, per garantire la qualità del lavoro e l'efficienza delle aziende; le politiche per l'attrazione di investimenti nazionali ed esteri che abbiano ricadute occupazionali sul territorio in settori ad alto valore aggiunto; l'attuazione di un sistema di welfare locale più attivo ed inclusivo, per combattere insieme le tante diseguaglianze che affliggono la nostra città", ha proseguito Gualtieri. "La nostra visione di governo della Capitale mette al centro l'ascolto, il dialogo e la partecipazione attiva. Ci impegniamo, pertanto, a lavorare con le parti sociali per il rilancio della crescita, dell'occupazione di qualità e dell'inclusione sociale a Roma", ha concluso Gualtieri. (Com)