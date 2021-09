Lombardia: Cecchetti (Lega), mi congratulo con la Regione per la modifica alla legislazione sui monopattini elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla Regione Lombardia per aver approvato la proposta di legge al Parlamento per modificare la legislazione vigente sulla conduzione dei monopattini elettrici". Commenta così in una nota a riguardo Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. La proposta, illustrata questa mattina dall'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato, prevede l'obbligatorietà del casco a prescindere dall'età; il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni e l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi. "Norme di buon senso - prsoegue Cecchetti - per garantire più sicurezza non solo per chi utilizza i monopattini". Una proposta di legge per "evitare tragedie come quella del tredicenne deceduto a Sesto San Giovanni", conclude il vice capogruppo della Lega. (Com)