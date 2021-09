Finlandia: premier Marin, strategia di riapertura post Covid quando ci sarà 80 per cento adulti vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo finlandese ha approvato una nuova strategia ibrida sul Covid che fa perno sul livello di vaccinati nella popolazione adulta pari a circa l'80 per cento del totale. Lo ha affermato la premier Sanna Marin, secondo cui il governo intende "aprire la società e mantenerla tale". "Ci siamo assicurati che le varie misure della nuova strategia influenzino la vita delle persone il meno possibile dal punto di vista economico, sociale e in termini di benessere", ha affermato la premier finlandese. "Quando raggiungeremo l'80 per cento di copertura vaccinale, potremo revocare le restrizioni", ha detto Marin. Allo stato attuale, la percentuale di vaccinati fra la popolazione adulta in Finlandia si ferma al 53 per cento per chi ha completato il ciclo di somministrazioni e al 72 per cento per chi ha ricevuto solo una dose. (Sts)