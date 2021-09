Roma 2021: Baldassarre (Lega), Con Michetti sindaco interverremo su periferie romane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi e Gualtieri mancano di rispetto all'intelligenza di chi ha dovuto vivere nel disagio, per becero tornaconto elettorale. E' davvero inqualificabile. Per fortuna, questa parentesi devastante per la città si sta per chiudere, e con Michetti sindaco interverremo con concretezza sulle periferie romane, risolvendo uno per uno quei problemi che la prima non ha risolto, e il secondo non sa come affrontare". E' quanto dichiara in una nota l'eurodeputata Lega e candidata al consiglio comunale di Roma, Simona Baldassarre. (Com)