Covid: presunto focolaio al Sant'Eugenio, Asl Roma 2 rassicura "nessuna situazione di allarme"

- La notizia relativa ad un presunto focolaio da Covid 19 tra il personale medico dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma ha allarmato non poco la cittadinanza ma la direzione strategica della Asl Roma 2 in una nota informa "che la situazione presso l'Ospedale Sant'Eugenio non desta preoccupazione. Al momento si sta completando l'indagine epidemiologica e -continua- nessuno dei positivi presenta situazioni complicate grazie alla copertura vaccinale. Se fosse accaduto un anno e mezzo fa con molta probabilità sarebbero stati ricoverati. Le misure previste dai protocolli sono scattate tempestivamente, sia per quanto riguarda le sanificazioni degli ambienti, che per il contact tracing. I servizi dell'ospedale sono tutti regolarmente funzionanti. Non c'è alcuna situazione di allarme né per i cittadini e né per gli operatori". (Com)