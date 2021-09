Regno Unito: circa l'80 per cento degli adulti risultano completamente vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati del governo britannico, nel Regno Unito sono state somministrate oltre 91 milioni di dosi del vaccino anti Covid. Come riferisce l'emittente radio televisiva "Bbc", l'88,8 per cento dei residenti nel Paese dai 16 anni in su ha ricevuto almeno la prima dose, mentre il 79,9 per cento risulta completamente vaccinate. Nonostante i dati rassicuranti sull'andamento delle vaccinazioni, ci sono ancora alcune incertezze per certe categorie sociali. I dipendenti delle case di cura per esempio, lamentano una mancanza di chiarezza nelle regole per la vaccinazione che dovrebbe impedire a chi non è completamente immunizzato di lavorare. Nulla è stato ancora detto però, per quanto riguarda chi è esente dal vaccino. Linee guida più precise dovrebbero essere rilasciate il 16 settembre. (Rel)