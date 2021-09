Venezuela: scarcerati due membri partito di opposizione Voluntad Popular (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del governo, che comprende anche Nicolas Maduro Guerra (Nicolasito), figlio del leader chavista, è stata allargata, a undici membri, anche se sono nove per parte i negoziatori titolati a trattare. Della squadra governativa fanno parte, secondo i resoconti dei media, Hector Rodriguez, governatore dello Stato di Miranda, la ministra della Scienza e della tecnologia Gabriela Jimenez, i deputati del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) Francisco Torrealba, Genesis Josef Garvett Romero e Diva Guzman, il segretario del Consiglio esecutivo per i diritti umani Larry Davoe, il giornalista e viceministro dell’Economia e Finanze William Castillo, responsabile delle Politiche antiblocco. A loro si aggiungono il viceministro per l’America Latina Render Pena e la ministra delle Donne e dell’uguaglianza di genere Margot Godoy. (segue) (Vec)