Fisco: Mef, per contributo a fondo perduto "perequativo" differita al 30 settembre presentazione modello Redditi 2021

- E' stato differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto 'perequativo'. Lo comunica in una nota il ministero dell'Economia e delle Finanze che spiega come con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri "viene modificata la scadenza prevista dall’articolo 1, comma 24, decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria". "Per tutti gli altri contribuenti, invece - chiarisce il Mef - la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre".(Com)