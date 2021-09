Afghanistan: Di Maio conclude tour Paesi limitrofi, strategia comune a sostegno popolo afgano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la tappa in Pakistan, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha concluso la sua missione iniziata lo scorso 4 settembre in Uzbekistan e proseguita in Tagikistan e Qatar nell’ambito delle iniziative internazionali intraprese dall’Italia per far fronte alla crisi in Afghanistan e alle sue conseguenze sulla popolazione del Paese. In Pakistan Di Maio ha incontrato il premier Imran Khan, il ministro degli Esteri, Shah Mahmood Qureshi, e il capo di Stato maggiore dell’esercito pachistano, generale Qamar Javed Bajwa. Il ministro ha visitato, poco dopo il suo arrivo a Islamabad, la base militare di Torkhan, per osservare le misure predisposte da parte pachistana alla frontiera con l'Afghanistan. Come affermato dal responsabile della Farnesina in una dichiarazione rilasciata nell’ambito della visita in Pakistan, l’obiettivo dell’Italia è quello di costruire una strategia comune con i Paesi confinanti con l’Afghanistan per lavorare a un processo di aiuti che eviti una crisi alimentare ed economica. “Lavoreremo con i Paesi come il Pakistan e con altri Paesi confinanti per costruire una strategia comune che si fondi sull'aiuto umanitario, per evitare che le persone debbano emigrare, per aiutare coloro che vogliono lasciare il Paese, per lavorare a un processo di aiuti al popolo afgano che eviti una crisi alimentare e una crisi economica”, ha dichiarato Di Maio. Il responsabile della Farnesina ha inoltre espresso il suo ringraziamento al Pakistan per l’aiuto offerto che ha consentito l’evacuazione di 800 civili afgani. Il ministro ha ricordato che con 5.000 civili afgani trasferiti in Italia “siamo il primo Paese in Europa per civili evacuati e quindi aiutati”. (segue) (Res)