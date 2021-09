Afghanistan: Di Maio conclude tour Paesi limitrofi, strategia comune a sostegno popolo afgano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare importanza per la missione di Di Maio ha avuto la tappa in Qatar, centro nevralgico delle relazioni per il governo afgano che dovrà nascere. Ieri, il ministro Di Maio ha avuto incontri a Doha con l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani e l’omologo, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, con i quali ha discusso le iniziative di contrasto al terrorismo e di protezione della popolazione civile. Dal Qatar Di Maio ha annunciato l’intenzione dell’Italia di spostare l’ambasciata in Afghanistan da Kabul a Doha, dove verrà aperto un ufficio diplomatico per continuare a seguire la crisi afgana. In un messaggio sul suo profilo Facebook diffuso durante la tappa a Doha, Di Maio ha sottolineato la necessità di lavorare su quattro fronti per quanto riguarda la crisi afgana, temi che sono stati affrontati durante gli incontri con le autorità qatarine: lotta al terrorismo; accoglienza e sostegno ai civili afghani; corridoi umanitari tramite Paesi terzi; supporto alle organizzazioni umanitarie sul posto. “La lotta al terrorismo rimane fondamentale: c’è in ballo la sicurezza dell’Afghanistan, ma anche di tutta l’Ue, e non possiamo permetterci di abbassare la guardia”. Sul tema dell'accoglienza, il ministro ha ricordato che “complessivamente sono stati già evacuati oltre 125 mila civili afgani”, osservando che “a breve però si porrà seriamente un tema di flussi migratori, di un esodo che rischia di impattare in modo fortissimo sui Paesi vicini all’Afghanistan”. L'Italia, ha concluso Di Maio, “farà come sempre la sua parte, ma quando i riflettori si abbasseranno non dovremo essere lasciati soli, servirà il sostegno di tutta la comunità internazionale”. (segue) (Res)