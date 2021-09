Afghanistan: Di Maio conclude tour Paesi limitrofi, strategia comune a sostegno popolo afgano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando il 5 settembre in video collegamento al Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio, Di Maio ha sottolineato che il Qatar è il centro nevralgico delle relazioni per il governo afgano che deve nascere. Tuttavia, come sottolineato sabato scorso, 4 settembre, in un intervento alla Festa del Fatto Quotidiano in video collegamento poco dopo il suo arrivo a Doha, il ministro ha escluso un riconoscimento del governo afgano, atto che vede prudenza anche da parte di Cina e Russia. In Tagikistan e in Uzbekistan Di Maio ha discusso con gli omologhi Sirojiddin Muhriddin e Abdullaziz Kamilov della situazione in Afghanistan con particolare attenzione allo scambio di informazioni a livello di intelligence mirata al contrasto del terrorismo. Nell’incontro con l’omologo tagiko Muhriddin, è stata posta particolare attenzione all’approccio comune nella lotta contro il terrorismo, l’estremismo, il traffico di droga, la criminalità transnazionale e altre minacce alla sicurezza. A Dushanbe, il titolare della Farnesina ha anche avuto un incontro con i rappresentanti locali dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). L’Afghanistan è stato il tema al centro dell’incontro con l’omologo dell’Uzbekistan, Kamilov, durante il quale il quale Di Maio ha delineato le priorità italiane in merito alla crisi, sottolineando l’importanza del coordinamento e il sostegno dell’Italia ai Paesi della regione. (Res)