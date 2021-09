© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiuso al traffico a causa di un incidente un tratto della ss38 "dello Stelvio". L'incidente, avvenuto in località Forcola, in provincia di Sondrio, ha visto coinvolti tre veicoli e il ferimento di una persona. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e Polizia Stradale per gli accertamenti di routine e per ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile (Com)