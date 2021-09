Roma 2021: parte la sfida, si pesano i tre principali partiti della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protocollate le liste per l'Assemblea capitolina ora i candidati sono in campo da qualche giorno tra incontri nelle piazze, aperitivi e cene elettorali. La sfida, in vista del voto di ottobre, nella Capitale si gioca molto sul consenso che riusciranno a trainare i tre partiti ritenuti principali per presenza e storia sul territorio: Partito democratico, che nella coalizione di centrosinistra sostiene Roberto Gualtieri; Fratelli d'Italia che nella coalizione di centrodestra appoggia Enrico Michetti; e Movimento 5 stelle che è in campo per il bis a Palazzo Senatorio di Virginia Raggi. (segue) (Rer)