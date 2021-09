Roma 2021: parte la sfida, si pesano i tre principali partiti della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd ha messo in campo una donna come capolista: è Sabrina Alfonsi, presidente per due volte del Municipio I del centro storico. Eletta nel 2013 con oltre 41 mila e 700 voti e riconfermata nel 2016 con quasi 31 mila e 700 preferenze. Fratelli d'Italia ha schierato capolista il capogruppo uscente, Andrea De Priamo, entrato in Campidoglio nel 2016 con oltre 3 mila e 500 voti dopo un passato in VIII e IX Municipio e un trascorso da presidente della commissione Ambiente in Campidoglio ai tempi della giunta Alemanno. Il Movimento 5 stelle anche ha scelto il capogruppo uscente: è Giuliano Pacetti, eletto nel 2016 con circa 750 voti. Capogruppo dal 2019, dopo il passo indietro di Paolo Ferrara a causa di una indagine sullo stadio da cui poi è uscito con una archiviazione. (segue) (Rer)