Roma 2021: parte la sfida, si pesano i tre principali partiti della Capitale (3)

- Nelle liste ci sono diversi nomi noti della politica romana. Il Partito democratico rimette in campo cinque dei consiglieri uscenti, Valeria Baglio, Giovanni Zannola, Giulia Tempesta, Ilaria Piccolo, Svetlana Celli. Ricandida Erica Battaglia, già consigliera nella giunta Marino, e Julian Colabello dal Municipio XIV, ma anche Riccardo Corbucci, Maurizio Veloccia e Antonio Stampete. In testa alla lista, a trainare voti, nel Partito democratico che a livello nazionale dagli ultimi sondaggi è poco sopra il 19 per cento, c'è anche l'ex calciatore Ubaldo Righetti. Schema simile per Fratelli d'Italia, partito con maggiori consensi a livello nazionale, gli ultimo sondaggi lo danno al 20,6 per cento. Dietro al capolista ci sono gli altri tre consiglieri uscenti, Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini. (segue) (Rer)