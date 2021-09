Roma 2021: parte la sfida, si pesano i tre principali partiti della Capitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi noti che ritornano Marco Visconti, ex assessore nella giunta Alemanno. Per il M5s, che a livello nazionale ha un gradimento del 16,3 per cento, tornano in campo 16 su 19 consiglieri uscenti, diversi assessori da Valentina Vivarelli al Patrimonio a Linda Meleo che ha la delega alle Infrastrutture, da Andrea Coia alla guida del Commercio a Veronica Mammì titolare delle Politiche sociali. In lista anche Roberta Capoccioni, ex presidente del Municipio III e la cui giunta fu tra le prime di quelle pentastellate a cadere, dal I Municipio la consigliera e attivista storica del M5s romano, Giusy Campanini, dal XIII l'assessora uscente alla Scuola Paola Biggio. In tutto, sui tre gruppi, sono in campo 144 persone: cercheranno, da qui al 3 ottobre, di replicare a livello cittadino i numeri dei partiti che rappresentano a livello nazionale. (Rer)