Iran: ministro Esteri, nostra politica sarà “bilanciata, attiva, dinamica e intelligente”

- Il nuovo governo dell’Iran, guidato dal presidente Ebrahim Raisi, perseguirà una politica estera “bilanciata, attiva, dinamica e intelligente”. Lo ha detto il nuovo responsabile della diplomazia iraniana, Hossein Amirabdollahian, durante un incontro con ambasciatori e capi missione stranieri presso l’Istituto per gli studi politici e internazionali del ministero degli Esteri di Teheran. Tutti i Paesi confinanti, senza alcuna eccezione, rappresentano una priorità per la politica estera iraniana, ha sottolineato il ministro. Altra priorità è costituita dai rapporti con i Paesi asiatici: “La comparsa di potenze economiche emergenti ha creato nuove opportunità per l’Asia e per il mondo”, ha sottolineato Amirabdollahian. Riguardo ai negoziati in corso con diversi Paesi, come quelli per il ripristino dell’accordo sul nucleare (Jcpoa) del 2015, il ministro degli Esteri iraniano ha sottolineato che i tali colloqui “non devono andare per le lunghe” e “devono ottenere risultati per i partecipanti”. “Gli americani hanno inferto un duro colpo al Jcpoa e sono i principali violatori dell’accordo”, ha aggiunto il ministro, osservando: “Non consideriamo negoziati che siano infruttuosi e una perdita di tempo come utili per la nazione iraniana”. (segue) (Res)