Iran: ministro Esteri, nostra politica sarà “bilanciata, attiva, dinamica e intelligente” (2)

- Al centro del discorso del nuovo capo della diplomazia di Teheran vi è stata anche la questione dell’Afghanistan: al riguardo, Amirabdollahian ha fatto appello alla formazione di “un governo afgano inclusivo, con la partecipazione di tutti i gruppi etnici afgani”. “Consideriamo i colloqui intraregionali come una seria via d’uscita dalla situazione corrente nella regione”, ha proseguito, attribuendo a “interventi stranieri” la responsabilità per “insicurezza e instabilità” nella regione. Per quanto riguarda le relazioni con l’Europa, Amirabdollahian ha sottolineato che il continente non è formato dai soli tre Paesi che partecipano al Jcpoa (Francia, Germania, Regno Unito), che peraltro ha criticato per la loro “indifferenza” di fronte alle violazioni statunitensi dell’accordo sul nucleare. Infine, il ministro si è pronunciato anche sulla questione palestinese, sottolineando che “continuiamo a non riconoscere il regime sionista (Israele) e lo consideriamo illegittimo”. (Res)