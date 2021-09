Usa: Covid, Oregon e Idaho a corto di posti letto in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Oregon e Idaho, negli Stati Uniti, registrano una carenza di posti letto disponibili nei reparti ospedalieri di terapia intensiva dopo che i due Stati hanno assistito a un forte aumento dei contagi da Covid-19. Lo riferisce oggi il “New York Times”. Secondo i dati dell’Autorità sanitaria dell’Oregon, sabato 4 settembre vi erano solo 50 posti letto disponibili su 638 in terapia intensiva. Nell’Idaho il governatore repubblicano Brad Little ha fatto sapere che vi sono a disposizione solo quattro posti letto in tutto lo Stato. La carenza di spazio in terapia intensiva è un fenomeno che tuttavia riguarda buona parte del Paese. Secondo i dati del dipartimento della Salute, solo pochi Stati hanno più del 30 per cento dei posti letti liberi.(Nys)