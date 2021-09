Perù: Cpi, 53 per cento pensa che premier Bellido dovrebbe lasciare l'incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 53,3 per cento dei peruviani pensa che il presidente del Consiglio dei ministri, Guido Bellido, dovrebbe essere sostituito nel suo incarico e solo il 32 per cento pensa che dovrebbe restare in carica. È quando emerge dall’ultimo sondaggio condotto dalla Compagnia peruviana di studi di mercato e opinione pubblica (Cpi). Secondo lo studio la percentuale dei peruviani che pensa debba lasciare l’incarico sale al 70,7 per cento nella capitale Lima, dove solo il 17,5 per cento si è pronunciato a favore della sua permanenza alla guida del governo. Nelle restanti regioni una media del 43 per cento ritiene che Bellindo debba ritirarsi, mentre il 41,7 per cento ha espresso il suo sostengo al primo ministro. (segue) (brb)