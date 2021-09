Perù: Cpi, 53 per cento pensa che premier Bellido dovrebbe lasciare l'incarico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio arriva sulla scia delle polemiche scaturite dalle accuse di sostegno al terrorismo mosse nei confronti di diversi membri della squadra di governo, e che hanno aizzato lo scontro tra esecutivo e Congresso. Kelly Portalatino, deputata del partito di governo Perù Libre ha presentato ieri una mozione si sfiducia contro la presidente del Congresso, María del Carmen Alva, accusandola di incitare al colpo di stato. “Ho presentato una mozione di sfiducia contro María del Carmen Alva per le sue dichiarazioni riprovevoli e antidemocratiche in cui afferma che ‘il popolo chiede un cambio alla presidenza', presumibilmente con l'obiettivo di delegittimare il potere esecutivo e cercare di giustificare un colpo di stato”, ha scritto la deputata sul suo account Twitter. In una recente intervista concessa al quotidiano “Trome” Alva ha dichiarato che il partito Acción Popular ha dato la fiducia al governo per “dare governabilità e un’opportunità” al governo di Pedro Castillo, ma che questo “non è un assegno in bianco”. Quanto al cambio alla presidenza, la cosiddetta vacancia presidencial, la presidente del Congresso ha detto che non è nell’agenda del parlamento ma che il popolo lo ha chiesto. “I cittadini hanno chiesto che venga rivalutato il gabinetto e che ci siano cambiamenti necessari”, ha dichiarato. (segue) (brb)