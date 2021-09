Perù: Cpi, 53 per cento pensa che premier Bellido dovrebbe lasciare l'incarico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 31 agosto il ministro del Lavoro del Perù, Iber Maravi, ha dichiarato di avere messo il suo incarico a disposizione del presidente Pedro Castillo, dopo che la presidente del Congresso, Maria del Carmen Alva, ha chiesto le sue dimissioni in base a una vecchia denuncia per coinvolgimento in atti terroristici. “Il primo ministro Guido Bellido mi ha raccomandato di presentare le mie dimissioni dall'incarico, tuttavia non ho presentato le mie dimissioni. Ho messo la mia posizione a disposizione del presidente della Repubblica che, come capo dello Stato, dovrà valutare e decidere ciò che ritiene opportuno", ha detto il ministro parlando alla stampa all’uscita dal palazzo presidenziale. In un post pubblicato sul suo account Twitter Maravi ha parlato di un “golpe dell’ultradestra” ai danni del governo. “Ho appena messo a disposizione del presidente Pedro Castillo la mia posizione di ministro del Lavoro e della promozione dell'occupazione. Non permetterò che i colpi di stato irrazionali dell'estrema destra e di alcuni media destabilizzino politicamente il governo del popolo”, ha scritto. (segue) (brb)