Perù: Cpi, 53 per cento pensa che premier Bellido dovrebbe lasciare l'incarico (6)

- L'iniziativa dell'opposizione contro il ministro del Lavoro arriva a pochi giorni dal voto di fiducia concessa dal parlamento al governo Castillo. Oltre ai voti dei 37 deputati del suo partito Perú Libre, Castillo, ha ottenuto il sostegno del gruppo Juntos por el Perú e di alcuni deputati dei partiti Acción Popular e Somos Perú. Al termine di una sessione protrattasi per due giorni il governo ha raccolto 73 voti a favore, 50 contrari con nessuna astensione, I partiti Fuerza Popular, Renovación Popular e Avanza País non hanno appoggiato la fiducia ritenendo che il programma di governo presentato da Castillo non è coerente con la realtà. Per ottenere la fiducia il governo aveva bisogno di un minimo di 66 voti, la metà più uno del totale dei 130 deputati. Il gabinetto del nuovo presidente Pedro Castillo è entrato in carica lo scorso 28 luglio, dopo settimane di polemiche per presunte frodi al ballottaggio del 6 giugno. (brb)