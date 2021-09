Libano: emesso mandato d’arresto contro ex direttore operativo del porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Tarek Bitar, responsabile dell’inchiesta sulla devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020, ha spiccato oggi un mandato d’arresto nei confronti dell’ex direttore delle operazioni presso lo scalo, Sami el Hussein. Lo riferisce una fonte giudiziaria citata dal portale libanese “L’Orient Today”. Si tratta del secondo mandato emesso da Bitar, dopo quello spiccato lo scorso 31 agosto contro Hani Hajj Chehadé, membro del Consiglio superiore delle dogane. Secondo alcuni documenti pubblicati dal sito informativo “Al Modon”, El Hussein, interrogato per diverse ore da Bitar, avrebbe ordinato nel 2014 di scaricare 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio nell’hangar 12 del porto, nonostante Mustapha Farchoukh, capo del dipartimento merci presso la direzione generale del porto, avesse avvertito che il magazzino in questione non era equipaggiato per lo stoccaggio di quel tipo di materiale. Sempre nel quadro delle indagini sull’esplosione dell’anno scorso, è stato nel frattempo rinviato al 16 settembre l’interrogatorio dell’ex ministro dei Lavori pubblici e dei Trasporti, Youssef Fenianos, allo scopo di studiare due ricorsi per “vizio di forma” presentati dai suoi avvocati. (Res)