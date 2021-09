Romania: crisi di governo congelata, Parlamento blocca per il momento mozione di sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi di governo in Romania resta “congelata” ancora per oggi dopo che è mancato il quorum durante la riunione degli Uffici paritetici permanenti del Senato e della Camera dei deputati, convocati per discutere l’ordine del giorno sulla mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Mozione presentata lo scorso venerdì da 122 parlamentari del partito partner di minoranza della coalizione, l'Usr Plus, e dell'Alleanza per l'Unione dei rumeni (Aur), forza di estrema destra. Questa mattina i deputati e senatori del Partito socialdemocratico (Psd) hanno di fatto boicottato il voto, non partecipando ai lavori. Infatti i socialdemocratici hanno affermato di non intendere votare la mozione asserendo di averne depositata una propria contro l’esecutivo. Il Partito nazionale liberale (Pnl) di Citu ha chiesto un rinvio di due settimane con il sostegno del rimanente alleato di governo, l’Unione democratica dei magiari (Udmr). I rappresentanti di Usr-Plus hanno ribadito di voler mantenere in piedi la coalizione a patto che il capo di governo esca di scena, mentre Aur sostiene la necessità di fare cadere il governo dei liberali senza volere fare alleanze né con il Psd né con Usr Plus. Una nuova riunione degli Uffici paritetici permanenti del Senato e della Camera dei deputati è attesa per domani per provare a definire un calendario in Parlamento sul dibattito ed eventuale voto sulla mozione di sfiducia. (segue) (Rob)