Romania: crisi di governo congelata, Parlamento blocca per il momento mozione di sfiducia (2)

- L’Usr Plus ha criticato la decisione del premier Citu di revocare dall’incarico il ministro della Giustizia, Stelian Ion, esponente dello stesso partito di centro. Motivo del contendere sarebbe stata la mancata approvazione da parte di Ion del programma di investimenti da 10 miliardi di euro denominato "Anghel Saligny", che andrà a favore degli enti locali per interventi sul territorio. Citu ha poi nominato ad interim per la guida del dicastero della Giustizia l’ex ministro dell’Economia e figura di primo piano del Pnl, Lucian Bode. La tesi su cui hanno battuto i leader dell’Usr Plus è quella che il programma di investimenti andrebbe per intero a favore dei sindaci e delle giunte locali guidate dal Pnl, ovvero il partito di Citu. Dal momento che l’alleanza elettorale nata nel 2019 tra i partiti politici l’Unione salvate la Romania e dal Partito della libertà, dell'unità e della solidarietà, ha scarsa rappresentanza a livello locale, la sua leadership ha puntato il dito contro Citu chiedendone le dimissioni. “Un premier che destituisce il ministro della Giustizia perché non approva un progetto legislativo e nomina un ministro ad interim che approva lo stesso progetto con cui offre al suo partito 10 miliardi di euro, presenta enormi problemi di integrità”, ha attaccato il parlamentare europeo e copresidente dell’Usr Plus, Dacian Ciolos. Lo stesso Ion ha evocato che le sue dimissioni sarebbero collegate ad un “sostrato invisibile", legato alla selezione per la guida di alcune procure, di cui non avrebbe tenuto al corrente il governo e forse la stessa presidenza della Repubblica. (segue) (Rob)