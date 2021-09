Romania: crisi di governo congelata, Parlamento blocca per il momento mozione di sfiducia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Klaus Iohannis ha convocato questa mattina Citu per discutere della crisi di governo. Sabato, il presidente Iohannis ha invitato Usr Plus a tornare al tavolo di dialogo della coalizione di governo, sottolineando che "la nuova alleanza creata in questi giorni” tra Usr Plus e Aur sarebbe un “un affronto ai romeni che, alle elezioni parlamentari dello scorso anno, hanno deciso, attraverso il loro voto, la strada su cui il Paese deve andare". Aur è un partito considerato estremista e anti-occidentale che secondo Iohannis avrebbe una visione distante dal posizionamento saldamente euro-atlantico del Paese. Da parte loro, invece, i socialdemocratici spingono per innescare una crisi sistemica dell'esecutivo guidato dal partito di Iohannis, in modo da portare il Paese ad elezioni anticipate. La crisi politica si va ad innescare però in un momento delicato per la Romania che attende ancora il via libera dalla Commissione europea sul suo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Intanto Citu ha annunciato che domani si riunirà il Consiglio dei ministri – convocato per discutere della revisione di bilancio - anche nel caso in cui gli esponenti dell’Usr Plus dovessero dimettersi. Non è mancata la risposta dagli alleati di governo. In una dichiarazione oggi pomeriggio il vice premier e copresidente di Usr Plu, Dan Barna, ha annunciato che i ministri del partito si dimetteranno domani "Florin Citu, consapevolmente e perfettamente responsabile, ha fatto saltare questa coalizione", ha detto Barna. (Rob)