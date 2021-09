Medio Oriente: Abbas telefona a presidente Israele Herzog per il Capodanno ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha telefonato oggi al capo dello Stato di Israele, Isaac Herzog, per porgergli i suoi auguri in occasione della ricorrenza del Capodanno ebraico. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Durante la conversazione telefonica, prosegue l’agenzia, Abbas ha inoltre espresso l’auspicio che l’anno venturo sia “l’anno del raggiungimento della pace” nella regione. Abbas ha inoltre avuto una conversazione telefonica con il ministro della Difesa, Benny Gantz, al quale ha espresso i suoi auguri in occasione della ricorrenza del Capodanno ebraico. (Res)