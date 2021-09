Afghanistan: ambasciatore pakistano a Mosca, storicamente accogliamo rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan storicamente ha accolto un gran numero di rifugiati dall'Afghanistan, ai quali sono messe a disposizione risorse nazionali. Lo ha affermato in un'intervista a "Tass" l'ambasciatore del Pakistan a Mosca, Shavkat Ali Khan. "Storicamente, abbiamo ospitato il maggior numero di rifugiati afgani: oltre 4 milioni in 40 anni. E la maggior parte delle volte abbiamo fornito loro ciò di cui avevano bisogno con i nostri fondi, c'era poco sostegno internazionale. Hanno vissuto in Pakistan per decenni, avendo accesso a tutte le risorse che abbiamo, anche se non siamo un Paese sviluppato, ma solo in via di sviluppo: istruzione - i loro figli possono studiare nelle nostre scuole, università, ricevere qualsiasi assistenza medica che la nostra popolazione riceve", ha dichiarato il diplomatico. "Non ci sono restrizioni ai loro movimenti in tutto il Paese, al lavoro. Fa parte della nostra tradizione, proprio come i russi: l'ospitalità è molto importante nella nostra cultura", ha affermato l'ambasciatore. (segue) (Rum)